《台湾债市专栏》升息周期已现暂停端倪,短券将优先受惠

(本文作者为路透中文特约撰稿人,以下内容仅代表本人观点)

* 央行在年底前即有暂停本波升息循环的可能性

* 债券附条件交易利率恐大幅往隔夜拆款靠拢,台债短券将优先受惠

* 美台债券利差收敛将降低终端买盘海外投资,推升台债长券需求

撰稿人 瞿玉娟

FOMC会议并未如市场预期推出QE3等刺激经济政策，但FED会後声明却罕见表明将维持低利率至2013年中，提振市场信心而使美债殖利率连日走跌，而欧债问题迟迟无法有解决办法，也让近来国际债市延续上月的多头行情。随着景气逐渐走弱，台股自8月份以来的重挫，使近来与国际债市脱钩的台债，展现罕见的多头气势，使许多交易员措手不及。

**景气趋缓速度超乎想像，推估央行货币政策转向时机不远**

笔者于上月专栏文章已提及，央行于6月底理监事会议曾特别指出以台币计价之出口年增率由正转负现象。虽然上周财政部公布的7月出口金额达281.2亿美元，年增率更高达17.6%，但若经季节调整过後，可发现其年增率降至11.9%。此外，由于今年以来台币对美元升值，若出口金额转以台币计价，其年增率更降至5.6%。在美债遭降评事件、欧债问题未解，笔者推估下半年国际经济景气成长将逐步趋缓，也可从近来国际经济调查机关纷纷下修下半年景气预测值可知。

在另方面，主计处公布7月份的消费者物价年增率仅1.32%，全年统计至今仅1.43%，显示截至目前为止，国内实无通膨压力。且随着今年来台风侵台数量较少，可望纾缓今年物价压力。若出口等台湾经济命脉成长趋缓，而上半年市场担忧的物价压力消退下，笔者认为央行在年底前即有暂停本波升息循环的可能性。由于目前债券附条件交易(RP)利率大约于0.70%，其与官方的隔夜拆款利率（约0.40%）间利差高达30bp，可谓史上罕见，笔者认为，倘若央行改变货币政策，则债券附条件交易利率恐有大幅往隔夜拆款利率靠拢情况，台债短券将优先受惠。

**FOMC决议维持低利率至2013年中，将改变国内终端买盘补券型态**

2008年11月初，因应2007年雷曼兄弟倒闭引发金融海啸事件，加以市场预期FED将推出政策救市，在经济前景悲观与预期政策支援下，美债殖利率自11/3的3.87%持续走跌。同年11/24，FED正式实施第一次量化宽松政策，期望透过购买两房及银行抵押贷款证券等商品，对市场挹注资金。FED宣布将以1.25兆美元金额购买抵押贷款证券、3,000亿美元购买美国公债与1,750亿美元的机构债。FED实施量化宽松政策挹注流动性，初期的确造成美债殖利率下探，于12/18美债殖利率创下历史新低的2.0352%。然而，随着QE政策发酵，资金宽松带动国际原物料价格上扬，开始让市场对通货膨涨出现隐忧，加以FED救市政策带动美国经济复苏，亦使美债殖利率迅速弹升，至隔年6/11，美债殖利率弹升近200bp至4.0038%。

2010年中，由于美国经济缺乏成长动能且物价指数低迷状况无法改善，使FED担忧美国陷入通缩危机，加以失业率长期居于9.5%~10%高档盘旋。当FED主席柏南克正式释出可能推行QE2政策後，美债殖利率自当年4/5的高点4.0095%下跌至8/10的低点2.3302%，整体下跌幅度达168bp。然而，在FED宣布QE2政策的实施时点与内容後，美债殖利率却自10/11的2.4890%弹升至隔年（2011年）2/9的3.766%，整体弹升幅度达128bp。

笔者认为，FED于本次FOMC会议绝口不提QE3的主因，一则是QE1和QE2释出金额逐次缩减（QE1：1.725兆美元、QE2：6,000亿美元），若QE3实施金额太小，显不足以提振景气；金额若过大，除证明前二次的量化宽松政策失败外，更恐引发全球通膨疑虑再起；二则是从过去两次量化宽松政策经验显示，当市场揣测FED将推出QE政策时，美债殖利率往往将先行走跌；而当FED正式宣布QE政策或QE正式实施後，利多出尽及通膨担忧因素将使美债殖利率反向弹升。因此联准会主席柏南克仅表明将维持低利率至2013年中，即留给市场更多想像空间。且若FED长期维持低利率环境不变，在养券空间仍大，投资人追逐高收益商品下，笔者推估美债殖利率将持续走低，中长券跌幅将更大，整条殖利率曲线呈现趋平态势。

由目前数据来看，5年期以下短券的美债殖利率纷纷较台债短券殖利率为低，笔者认为，在FED长期维持低利率促使美债殖利率曲线趋平下，美债长券与台债长券利差将逐渐缩小。由于终端买盘（End User）购买美债仍须进行汇率避险，考量避险成本高昂，笔者认为未来美债殖利率收敛与台债殖利率利差後，将降低终端买盘海外投资诱因，未来将推升台债长券买盘的补券需求。

综观上述，笔者认为从近来国际经济环境趋疲，台湾主计处亦下调今年GDP成长由5.01%至4.81%，推估台湾央行将在年底前停止升息。长期而言，随着FED维持低利率环境至2013年中，国际资金环境宽松下将压抑债券殖利率上弹，且海外固定收益投资吸引力降低，有利未来台债终端买盘对中长券的布局。(完)

(本文作者为元富证券副总经理)