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市场报道 | 2011年 8月 19日 星期五 16:07 BJT

〔台湾数据〕7月外销订单年增率11.12%,略高于市场预期

路透台北8月19日电---台湾经济部周五公布,7月外销订单较上年同期成长11.12%,略高于市场预估的成长11.04%,亦较上月的9.18%增速加快.

数据显示,7月来自大陆(含香港)的接单金额较上年同期成长6.51%,来自于美国的接单金额较上年同期成长16.4%,欧洲则是成长22.4%.

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):

2011年7月 2011年6月

外销订单 +11.12 +9.18

路透调查预估 +11.04 -- (完)

台湾经济数据新闻请点击[TW-ECI-CMN]

--采访 高洁如; 撰写 张雅菁; 审校 张喜良

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