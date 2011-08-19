〔台湾汇市〕台币兑美元收创四个月新低,因全球避险情绪升高

香港房地产：楼市成交量持续下跌，惟尚未能确定周期变化--金管局总裁
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透台北8月19日电---台币兑美元TWD=TP周五收盘下跌8.6分,创下四个月来新低.市场越发担忧美国经济陷入衰退,加上对欧洲银行的疑虑,使得全球避险情绪升高,台股下挫、亚币回落,均增添台币的贬值压力.
汇银人士指出,台股随区域走势暴跌200逾点,令台币开盘即站上29元汇价,并见外资买入美元,不过,出口商逢低抛汇意愿强劲,限制了台币跌幅,更使其陷入窄幅盘整.临收盘前,央行趁机进场调节,掼压台币约7分.
"因为知道出口商在29元上方等着卖(美元),外资在下面也不太愿意追价,"一位本地银行人士说.
交易商进一步表示,即使台股今日下挫,外资卖超的金额并不大,甚至还在台指期货市场新增5,485口多单,场上多空讯息交杂,缺乏一致方向,银行间将持续观望台股走势,台币下周一主要成交区间暂看28.9-29.1元间.
台币兑美元周五收报29.076元,较前一周贬值6.7分,或0.23%;累计今年以来台币已升值4.25%,在亚洲新兴国家仅落後坡元SGD=、韩元KRW=等货币.
台币兑美元盘中及收盘均创下四个月低位,上次盘中及收盘低位皆出现在4月19日,分别报29.171及29.125元.
台湾股市加权股价指数.TWII收盘狂泻3.57%,报7,342.96点;外资及陆资在台股卖超57.93亿台币,已连续四日卖超,累计金额379.84亿.[ID:nCT0473639]
东京汇市中,欧元EUR=和澳元AUD=等商品货币周五承压走低,此前一连串疲弱的美国经济数据,以及市场对欧洲银行业的担忧令投资人涌向美国公债,并逃离股市.[FRX/CN]
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--记者 李盈茜; 审校 杨淑祯
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