《全球经济分析》若西方国家重陷衰退,新兴市场亦无力拯救世界

香港房地产：楼市成交量持续下跌，惟尚未能确定周期变化--金管局总裁
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
全球经济主编魏伦(Alan Wheatley); 编译 李春喜/洪曦
路透伦敦8月18日电---如果西方国家再次陷入衰退,新兴市场可能也无力拯救全球经济.在经济全球化的背景之下,"独善其身"只是个骗人的神话.
市场愈发担忧,发达经济体正在自缓慢增长转向无增长,而在许多经济学家看来,新兴市场抵御经济风暴的能力比2008/2009年危机时更为强大.
但这并不是一个放之四海而皆准的观点.印度正受到高额政府债务和通胀的桎梏,土耳其的庞大经常帐赤字使其容易受到资本外流的冲击.而巴西,由于加息导致中产阶级支出减少,在此重压之下经济增长也出现放缓.
中国与印尼等国经济所显示出的韧性,只是全球经济持续由北向南由西向东转移的证明,而不能替代西方经济的零增长或负增长.
摩根士丹利预测,2011-2012年全球80%的国内生产总值(GDP)增长将由新兴市场创造.
香港未来资产证券(Mirae Asset Securities)的全球经济分析师Bill Belchere认为,亚洲终于收获到培养内需政策所产生的成果.亚洲大多数地区农村收入增长快于城镇,成千上万的农民也能够买得起摩托车和手机之类的消费品,甚至还能建立起自己的小生意.
"我们看到较大经济体的国内经济增长出现了新的支柱.在经济全球化的时代,没有哪个国家能够独善其身,但亚洲新形成的发展动力却为外界所低估,"Belchere称.
野村证券驻香港的首席亚洲分析师苏泊莱曼表示,由于对美国、欧洲和日本的出口放缓,该地区的经济发展将面临困难.但他也指出,亚洲对外部需求的依赖程度已经降低.例如在中国,净出口实际上对上半年GDP增长构成拖累.
今年中国经济规模将接近7万亿(兆)美元,较2008年时的4.5万亿出现大幅增长,因此这是一次意义重大的转变."中国的需求已经迅速成为亚洲其他地区经济增长的重要推动力,中国已经不再仅是该地区的一个装配中枢,"苏泊莱曼表示.
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透上海2月6日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *内蒙古博源 16博源SCP002 8 1月29日 9个月 6.60% 浦发银行 超短融 本息违约，兑付日因 控股集团 进出口银行 假期延至2月3
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 2/7 沪 博天环境 732603 4,001 *6.74 *22.97 中信建投 2/9 2/7 深 威星智能 002849 2,166.67 *12.08 *22.99 东吴证券 2/9 2/8 沪 海峡环保 732817 11,250 -- -- 兴业证券 2/10 *2/8 深 富瀚微 300613 1,111.15 55.64 22.99 广发证券 2/10 2/9 沪 重庆建工 730939 18,150 3.12 22