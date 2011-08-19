《全球经济分析》若西方国家重陷衰退,新兴市场亦无力拯救世界

全球经济主编魏伦(Alan Wheatley); 编译 李春喜/洪曦

路透伦敦8月18日电---如果西方国家再次陷入衰退,新兴市场可能也无力拯救全球经济.在经济全球化的背景之下,"独善其身"只是个骗人的神话.

市场愈发担忧,发达经济体正在自缓慢增长转向无增长,而在许多经济学家看来,新兴市场抵御经济风暴的能力比2008/2009年危机时更为强大.

但这并不是一个放之四海而皆准的观点.印度正受到高额政府债务和通胀的桎梏,土耳其的庞大经常帐赤字使其容易受到资本外流的冲击.而巴西,由于加息导致中产阶级支出减少,在此重压之下经济增长也出现放缓.

中国与印尼等国经济所显示出的韧性,只是全球经济持续由北向南由西向东转移的证明,而不能替代西方经济的零增长或负增长.

摩根士丹利预测,2011-2012年全球80%的国内生产总值(GDP)增长将由新兴市场创造.

香港未来资产证券(Mirae Asset Securities)的全球经济分析师Bill Belchere认为,亚洲终于收获到培养内需政策所产生的成果.亚洲大多数地区农村收入增长快于城镇,成千上万的农民也能够买得起摩托车和手机之类的消费品,甚至还能建立起自己的小生意.

"我们看到较大经济体的国内经济增长出现了新的支柱.在经济全球化的时代,没有哪个国家能够独善其身,但亚洲新形成的发展动力却为外界所低估,"Belchere称.

野村证券驻香港的首席亚洲分析师苏泊莱曼表示,由于对美国、欧洲和日本的出口放缓,该地区的经济发展将面临困难.但他也指出,亚洲对外部需求的依赖程度已经降低.例如在中国,净出口实际上对上半年GDP增长构成拖累.