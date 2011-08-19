〔台湾债市〕内外经济交迫五年券一马当先破1.0%关卡,下周料强势震盪

* 美债破历史低点且股市大跌,促多方追进台债

* 五年期100/6再破1.0%整数关卡,收在八个月低点

* 100/6殖利率三周累计跌24.45基点,盘势偏多但震盪难免

* 下周估100/6下档在0.93-0.95%,支撑在1.02-1.05%

* 下周估10年券100/5下档在1.28-1.30%,上档1.35-1.39%

路透台北8月19日电---台湾公债周五强势攻坚,台股尾随欧美股市再次暴跌,美债殖利率创历史低点,均助长台债短中长券殖利率持续下探.而在货币政策可能转向的预期下,五年期100/6表现最为凶猛,直接跳空杀破1%关卡,收跌逾6基点.

台湾主计处昨日公布最新经济成长及通膨数据,下修今年全年预测且明年亦进一步放缓,交易商指出,经济情势内外交迫,令市场臆测央行连续五次升息循环即将在9月底划下句点.

在殖利率惊惊跌的过程里,市场人士表示,气氛持续偏多,但短线行情恐震盪难料.对于下周走势,五家交易商对100/6殖利率的区间下档预估大致在0.93-0.95%,上档支撑则在1.02-1.05%;至于10年券100/5预估则是分别在1.28-1.30%,以及1.35-1.39%.

"大家会怕,但在怕的过程中,又不得不抱部位,只要去抓流动性最好的五年券,这个趋势还没改变."一外商银交易人士指出.

五年券100/6殖利率今日收在日低0.9700%,触及同年期券TW5YT=OTC在去年12月23日的日低0.9700%.此波8月发动的多头攻势,自起跌点1.2145%迄今,三周跌幅高达24.45基点.

台湾股市周五收盘大跌3.57%,接近14个月收盘低位,因美国和亚洲地区股市普遍挫跌,令市场重燃对全球经济衰退的担忧.

美国公债价格周四上涨,因人们更加担心全球经济状况,对美国和欧元区前景的看法未来几天可能将主导交易.指标10年期美债收益率(殖利率)US10YT=RR低见1.97%,为美国联邦储备理事会(FED)和美国财政部有官方记录以来最低,但民间记录显示在二战和大萧条时期收益率时曾跌破2%.[US/NCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO -6.60 0.9700 *0.9700-1.0095 319.5

10 100/5 A00105=TWO -4.14 1.3181 1.3105-1.3400 99.5

20 100/7 A00107=TWO -3.50 1.7640 1.7600-1.7890 10.5

30 100/8 A00108=TWO -4.05 1.9000 1.8975-1.9150 6.5

注:表交易以来最低.

主计处周四下修今年经济成长率预估至4.81%,跌破"保五"大关,原为5.01%;而通膨率也由先前的1.89%下修至1.59%.至于明年的经济展望,主计处也保守地估计成长4.58%,通膨率也只估1.21%.[ID:nCT0473257]

作为券商融资来源的公债附买回利率(RP),今日10天期成交落在0.67-0.68%,相当于五年期100/6养券利差约29-30基点,较上日的约35-37基点进一步急速缩窄.较7月底时的55基点已大幅收敛.

另一本地证券商人士指出,100/6势如破竹,扫除1.054%的一年期央行存单利率以及1.00%整数两道阻力後,的确已完全反应对央行9月底将暂停升息的预期心理,然而目前尚难判断殖利率的跌幅是否也在反应降息预期,或只是超跌(overshooting).

"现在离9月底还有一个多月,很可能震幅很大,上下乱跑.快到央行会前时,不对劲再往上修."她称.

相对于五年券目前的强势,前述外商银人士则认为,真正还有下档获利空间应该是10年、20年及30年券,今天IRS市场也是长券端反应较大.

"资金要保本比其他投资还重要,这是各国利率为何创低点的原因...,真正有机会补跌的是10年,20年,30年,"他称.

下周市场观察重点在于,国际金融市场走势,30年券100/8在下周一交割後非寿险部位的动向.以及周五美国联邦储备理事会主席贝南克8月26日在怀俄明州Jackson Hole会议上的讲话.

年期 期别 收盘价

30 100/4 A00104=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 1.7640

10 100/5 A00105=TWO 1.3181

5 100/6 A00106=TWO 0.9700

2 100/3 A00103=TWO 没有成交 (完)