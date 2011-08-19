〔表格〕外资在韩国股市卖超2,568亿韩元,为连续第三天卖超

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透首尔8月19日电---韩国证券交易所周五公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市卖超2,568亿韩元,连三日累计卖超4,195亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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8月19日 -256.8 -312.2 162.3
8月18日 -153.0 -327.0 610.9
8月17日 -9.7 -19.7 -2.1
8月16日 662.0 -193.8 -394.4
8月12日 -279.2 -253.9 491.4
8月11日 -282.6 140.1 108.1
8月10日 -1,275.9 -237.1 1,555.9
8月 9日 -1,171.7 911.3 119.9
8月 8日 -81.6 645.8 -733.3
8月 5日 -405.3 898.0 -572.2
8月 4日 -440.6 -120.5 472.5
8月 3日 -781.5 279.6 717.9
8月 2日 -371.0 -75.6 680.6
8月 1日 247.2 101.4 -518.5
7月29日 -149.9 149.4 114.5
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本月以来 -4,599.9 1,436.6 2,699.0
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今年以来 -5,322.1 2,024.3 5,041.6
-------------------------------------------------(完)
--编译 李富强;审校 龚芳
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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