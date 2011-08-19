《即时观点》台湾7月外销订单重回双位数成长,略优于市场预期

香港房地产：楼市成交量持续下跌，惟尚未能确定周期变化--金管局总裁
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透台北8月19日电---台湾经济部周五公布,7月外销订单较上年同期成长11.12%,略高于市场预估的成长11.04%,亦较上月的9.18%增速加快.
数据显示,7月来自大陆(含香港)的接单金额较上年同期成长6.51%,来自于美国的接单金额较上年同期成长16.4%,欧洲则是成长22.4%.
以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):
2011年7月 2011年6月
外销订单 +11.12 +9.18
路透调查预估 +11.04 --
**市场评论**
--日盛证券分析师SERENA TSENG:
来自中国的大笔订单表明中国企业在10月假期前下单.但这并不意味着这些订单会持续出现,因为中国今年实质进口状况并不佳.
再加上我们保守看待欧美景气,我们预计8月外销订单成长率将会下滑.
--汇丰驻香港的亚洲经济研究联席主管FREDERIC NEUMANN:
地区出口周期似乎仍处在上行轨道.台湾外销订单是一个很有用的领先指标,不仅对台湾出口是如此,而且对中国以及该地区亦是如此.
尽管西方国家经济数据不佳,但未有确切迹象表明台湾,或者说亚洲正在步入经济滑坡阶段.亚洲经济在今年下半年料强劲成长.
--永丰金证券总经分析师 陈若昕:
7月的外销订单表现不错,年增率回到双位数,算是符合市场预期.展望下半年,虽然目前大家对景气较不放心,厂商也保守看待,但全球应该不至于陷入衰退,加上新兴市场成长稳健给予支撑,我对第三季旺季看法不悲观.所以我认为,下个月金额应该还是有成长机会,只是幅度应不若往年强劲,预估经季节调整後的月增率仍可达2%.
**市场反应**
--此数据在台湾汇市收盘时公布,台币兑美元TWD=TP收盘贬8.6分,报29.076.
--台股加权股价指数.TWII收大跌3.57%至7,342.96点.
**相关连结**
--参看相关细节,可点选台湾经济部网站,网址为(www.moea.gov.tw)
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**相关背景**
--主计处周四最新预估,下修2011年全年GDP成长率预测值至4.81%,前估5.01%
--主计处预估2012年经济成长率4.58%.
--主计处2012年经济预估中,出口自今年的成长15.24%放缓至8.52%;进口亦自今年的15.68%放缓至明年的8.27%.
--台湾外销订单数据的表现通常优于实质出口及工业生产数据,因台湾制造业者纷纷将生产基地外移到中国大陆或其他国家,以降低成本.(完)
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--集体采写 台北记者组; 审校 张喜良
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透上海2月6日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *内蒙古博源 16博源SCP002 8 1月29日 9个月 6.60% 浦发银行 超短融 本息违约，兑付日因 控股集团 进出口银行 假期延至2月3
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 2/7 沪 博天环境 732603 4,001 *6.74 *22.97 中信建投 2/9 2/7 深 威星智能 002849 2,166.67 *12.08 *22.99 东吴证券 2/9 2/8 沪 海峡环保 732817 11,250 -- -- 兴业证券 2/10 *2/8 深 富瀚微 300613 1,111.15 55.64 22.99 广发证券 2/10 2/9 沪 重庆建工 730939 18,150 3.12 22