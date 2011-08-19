《即时观点》台湾7月外销订单重回双位数成长,略优于市场预期

路透台北8月19日电---台湾经济部周五公布,7月外销订单较上年同期成长11.12%,略高于市场预估的成长11.04%,亦较上月的9.18%增速加快.

数据显示,7月来自大陆(含香港)的接单金额较上年同期成长6.51%,来自于美国的接单金额较上年同期成长16.4%,欧洲则是成长22.4%.

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):

2011年7月 2011年6月

外销订单 +11.12 +9.18

路透调查预估 +11.04 --

**市场评论**

--日盛证券分析师SERENA TSENG:

来自中国的大笔订单表明中国企业在10月假期前下单.但这并不意味着这些订单会持续出现,因为中国今年实质进口状况并不佳.

再加上我们保守看待欧美景气,我们预计8月外销订单成长率将会下滑.

--汇丰驻香港的亚洲经济研究联席主管FREDERIC NEUMANN:

地区出口周期似乎仍处在上行轨道.台湾外销订单是一个很有用的领先指标,不仅对台湾出口是如此,而且对中国以及该地区亦是如此.

尽管西方国家经济数据不佳,但未有确切迹象表明台湾,或者说亚洲正在步入经济滑坡阶段.亚洲经济在今年下半年料强劲成长.

--永丰金证券总经分析师 陈若昕:

7月的外销订单表现不错,年增率回到双位数,算是符合市场预期.展望下半年,虽然目前大家对景气较不放心,厂商也保守看待,但全球应该不至于陷入衰退,加上新兴市场成长稳健给予支撑,我对第三季旺季看法不悲观.所以我认为,下个月金额应该还是有成长机会,只是幅度应不若往年强劲,预估经季节调整後的月增率仍可达2%.

**市场反应**

--此数据在台湾汇市收盘时公布,台币兑美元TWD=TP收盘贬8.6分,报29.076.

--台股加权股价指数.TWII收大跌3.57%至7,342.96点.

**相关连结**

--参看相关细节,可点选台湾经济部网站,网址为(www.moea.gov.tw)

--参看台湾外销订单相关新闻,请点选[TW/TRDCN]

**相关背景**

--主计处周四最新预估,下修2011年全年GDP成长率预测值至4.81%,前估5.01%

--主计处预估2012年经济成长率4.58%.

--主计处2012年经济预估中,出口自今年的成长15.24%放缓至8.52%;进口亦自今年的15.68%放缓至明年的8.27%.

--台湾外销订单数据的表现通常优于实质出口及工业生产数据,因台湾制造业者纷纷将生产基地外移到中国大陆或其他国家,以降低成本.(完)

参看台湾经济数据相关新闻,请点选[TW-ECI-CMN];快速分析请点选[CINSTA]