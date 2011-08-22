(重温稿)〔台湾货币市场〕短率稳中趋升,下周资金情势料不易宽松

* 短率持稳但有趋升压力

* 下周资金料宽松不易

* 利率互换市场反应央行9月将停止升息预期

记者 高洁如

路透台北8月19日电---台湾银行间短期利率周五大致持稳,但外商银行资金水位短少让短率有趋升压力.而现金股利发放的不确定因素,也令市场上余钱难找,部分银行以少报央行存单因应.

大型银行业资金调度人士表示,这两周以来外商银行的资金愈趋减少,市场余钱难觅,主要还是因为现金股利发放高峰令资金呈现高度不确定性.展望下周,由于临近月底,市场资金水位要趋松并不容易,利率水位下行不易.

"今天钱没有昨天多,代收收的很少,"一本地大型银行调度人士称.

金融业隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.388%,与上日相同;区间为0.290-0.800%,上日在0.290-0.77%.

2-7天拆款利率区间在0.40-0.82%,上日在0.383-0.78%.

周五现金股利发放情况是:宏达电(2498.TW)与台达电(2308.TW),金额分别为299亿及125亿台币.[ID:nCT0389860]

不过,由于全球股市遭遇欧美恐落入衰退的疑虑,因此银行间的利率互换市场(IRS)中,五年期的IRS利率成交再度走滑.午後报价TWDQM3TC5Y=在1.04%/1.07%.

台股.TWII反应对全球经济走弱疑虑,终场大跌3.57%报7,342.96点.

一位民营银行交易员表示,今日一年、二年的IRS利率并未明显下跌,主因上周以来已有明显的跌幅.交易员指出,继近二周已下跌10多基点之後,目前一年IRS的报价TWDQM3TC1Y=在0.85/0.87%,与90天的次级市场短票利率6165--0.85%贴得相当近.

上述交易员表示,IRS市场的变化不但已充分反应台湾央行在9月暂停升息的预期,殖利率曲线愈趋平坦的情况,更显示了市场对央行明、後年可能降息的猜测.

欧美债信问题持续扩散,台湾官方忧虑伤及实体经济之下,下修全年经济成长率和通膨率预估.有分析师认为,此氛围或令9月底的央行利率会议暂停连续五次的升息举措,观望未来景气发展.[ID:nCN1909333]

**短票利率稍见走升**

短票方面,票券商交易员表示,由于银行间今日短钱不多,买票意愿趋向保守.部分银行在近午才出手买票,稳住了目前市场利率.不过票券商库存有走高现象.

"後来银行陆陆续续有出来,也有成交,"交易员说.

30天期内短票主要利率多在0.86-0.87%,上日在0.86%.

台湾央行周五共发行999.5亿台币存单.相较存单到期金额1,524.5亿,存单发行馀额减少525亿. [TW/MMTCN]

下周存单共4,563亿到期,分别是周一1,479亿、周二42亿、周三1,325.5亿、周四620亿、周五1,096.5亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,周五当日超额准备为242亿台币,至周日累计超额准备为908亿台币,加计前期1%的超额准备为1,835亿台币.

**RP利率稳中趋升**

债市同业附买回(RP)利率稳中趋升.因下周一(22日)有300亿台币的公债交割,寿险业提前走钱,令资金调度难度升高,RP成交区间底部微幅垫高.

资金调度人士表示,除本次公债主要买家--寿险业抽钱外,部分投信也面临基金赎回的压力,加上时序进入下旬,料资金需求将增加,下周RP利率或还有缓升机会.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.67-0.68%,上日报0.66-0.68%.

财政部委标售的30年期100/8A00108=TWO公债得标利率为1.99%,其得标比重如下:银行11.51%、证券业43.83%、票券业6.33%、保险业为38.33%.该期券将于下周一发行.[ID:nCT0392762]

此外,交易商统计,下周紧缩因素还包括:周一(22日)有23.5亿台币的元大银行金融债交割;周四(25日)有中钢(2002.TW)现金股利发放,金额269亿台币.(完)