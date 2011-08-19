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亚洲 | 2011年 8月 19日 星期五 18:24 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行馀额净减641.3亿台币

路透台北8月19日电---台湾央行本周定期存单发行馀额净减少641.3亿台币,央行存单未到期馀额为6兆5,698.4亿台币.上周存单发行量净减少1,551亿.

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

8月15日(一) 3,517.00 2,888.70 -628.30

8月16日(二) 201.00 728.00 527.00

8月17日(三) 2,016.80 1,970.80 -46.00

8月18日(四) 736.00 767.00 31.00

8月19日(五) 1,524.50 999.50 -525.00

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总计 7,995.30 7,354.00 -641.30

中长天期存单发行量

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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

8月15日(一) 454.7 295.5

8月16日(二) 84.0 76.0

8月17日(三) 288.0 128.0

8月18日(四) 73.0 56.0

8月19日(五) 141.0 61.0

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总计 1,040.7 616.5(完)

--记者 高洁如; 审校 张喜良

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