《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行馀额净减641.3亿台币

香港房地产：楼市成交量持续下跌，惟尚未能确定周期变化--金管局总裁
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透台北8月19日电---台湾央行本周定期存单发行馀额净减少641.3亿台币,央行存单未到期馀额为6兆5,698.4亿台币.上周存单发行量净减少1,551亿.
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
8月15日(一) 3,517.00 2,888.70 -628.30
8月16日(二) 201.00 728.00 527.00
8月17日(三) 2,016.80 1,970.80 -46.00
8月18日(四) 736.00 767.00 31.00
8月19日(五) 1,524.50 999.50 -525.00
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总计 7,995.30 7,354.00 -641.30
中长天期存单发行量
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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
8月15日(一) 454.7 295.5
8月16日(二) 84.0 76.0
8月17日(三) 288.0 128.0
8月18日(四) 73.0 56.0
8月19日(五) 141.0 61.0
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总计 1,040.7 616.5(完)
--记者 高洁如; 审校 张喜良
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