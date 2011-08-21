日韩经济指标预测--8月22日-8月29日****

台湾股市：股市和台币双双上扬，金融股领涨
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 王琛/侯雪苹；审校 李春喜/刘秀红)
路透8月22日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------8月22日当周-------------------------------
8月22日(一)
暂无重要经济数据公布.
8月23日(二)
暂无重要经济数据公布.
8月24日(三)
2100 韩国消费者信心指数 8月 -- 102
2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 3,505
外资投资日本股票(亿日圆) -- -4,009
8月25日(四)
2330 日本全国整体CPI(较上年同期) 7月 -- +0.2%
核心CPI(较上年同期) -0.1% +0.4%
东京地区整体CPI(较上年同期) 8月 -- +0.5%
核心CPI(较上年同期) -0.1% +0.4%
8月26日(五)
暂无重要经济数据公布.
-----------------------------------8月29日当周-------------------------------
8月28日(日)
2300 韩国经常帐(亿美元) 7月 -- 盈馀11.0
8月29日(一)
2100 韩国央行制造业景气判断指数 9月 -- 90
2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 7月 -- -4.2%
(较前月) -- +0.8%
2330 日本求职求才比 7月 -- 0.63
失业率 -- 4.6%
2350 日本零售销售(较上年同期) 7月 -- +1.1% (完)
--编译 李婷仪;审校 徐文焰
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 王琛/侯雪苹；审校 李春喜/刘秀红)
路透台北2月6日 - 台湾指标五年期及10年期公债早盘交投清淡，交易员表示，由于上日公布美国非农就业数据优于预期，及终端买盘尚未出现，带动台债气氛较显偏空，担忧明日10年新债106/4期发行前交易殖利率恐开高，令早盘观望气氛浓厚。
（注：标准普尔提供以下中文版本，系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年2月6日—收紧资本管控能否阻止持续不断的资本外流、缓和人民币的贬值压力？还是会带来新的问题？标普全球评级2月2日发布题为“中国资本管控相关风险”的报告，表示这是中国在2017年面临的一个疑问。