《日本重要政经日程》--8月22日

台湾股市：股市和台币双双上扬，金融股领涨
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 王琛/侯雪苹；审校 李春喜/刘秀红)
(除特别说明外,均为GMT时间)
-- 美国副总统拜登访问日本至8月24日.
-- 泰国前总理塔信(Thaksin Shinawatra)访问日本至8月28日.
0130 - 东京制铁(5423.T)宣布9月份产品价格.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 徐文焰
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 王琛/侯雪苹；审校 李春喜/刘秀红)
路透台北2月6日 - 台湾指标五年期及10年期公债早盘交投清淡，交易员表示，由于上日公布美国非农就业数据优于预期，及终端买盘尚未出现，带动台债气氛较显偏空，担忧明日10年新债106/4期发行前交易殖利率恐开高，令早盘观望气氛浓厚。
（注：标准普尔提供以下中文版本，系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年2月6日—收紧资本管控能否阻止持续不断的资本外流、缓和人民币的贬值压力？还是会带来新的问题？标普全球评级2月2日发布题为“中国资本管控相关风险”的报告，表示这是中国在2017年面临的一个疑问。