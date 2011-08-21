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亚洲 | 2011年 8月 22日 星期一 06:57 BJT

《日本重要政经日程》--8月22日

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- 美国副总统拜登访问日本至8月24日.

-- 泰国前总理塔信(Thaksin Shinawatra)访问日本至8月28日.

0130 - 东京制铁(5423.T)宣布9月份产品价格.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 徐文焰

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