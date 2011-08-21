〔东京汇市〕美元/日圆亚洲盘初脱离低位,市场慎防当局干预

台湾股市：股市和台币双双上扬，金融股领涨
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 王琛/侯雪苹；审校 李春喜/刘秀红)
2311GMT---美元/日圆JPY=在亚洲盘初脱离低位.上周五美元/日圆曾创下新纪录低位约75.94日圆.
根据消息人士说,日本央行将会考虑进一步放宽货币政策,有可能在下个月利率政策评估会议之前就召开紧急会议宣布这一决定.[ID:nCN1913393]市场臆测焦点是可能进一步扩大50万亿(兆)日圆(6,560亿美元)购买公债和资产计画.美元/日圆最新报76.82日圆.
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 王琛/侯雪苹；审校 李春喜/刘秀红)
路透台北2月6日 - 台湾指标五年期及10年期公债早盘交投清淡，交易员表示，由于上日公布美国非农就业数据优于预期，及终端买盘尚未出现，带动台债气氛较显偏空，担忧明日10年新债106/4期发行前交易殖利率恐开高，令早盘观望气氛浓厚。
（注：标准普尔提供以下中文版本，系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年2月6日—收紧资本管控能否阻止持续不断的资本外流、缓和人民币的贬值压力？还是会带来新的问题？标普全球评级2月2日发布题为“中国资本管控相关风险”的报告，表示这是中国在2017年面临的一个疑问。