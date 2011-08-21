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亚洲 | 2011年 8月 22日 星期一 07:29 BJT

〔东京汇市〕美元/日圆亚洲盘初脱离低位,市场慎防当局干预

2311GMT---美元/日圆JPY=在亚洲盘初脱离低位.上周五美元/日圆曾创下新纪录低位约75.94日圆.

根据消息人士说,日本央行将会考虑进一步放宽货币政策,有可能在下个月利率政策评估会议之前就召开紧急会议宣布这一决定.[ID:nCN1913393]市场臆测焦点是可能进一步扩大50万亿(兆)日圆(6,560亿美元)购买公债和资产计画.美元/日圆最新报76.82日圆.

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