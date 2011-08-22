《台湾报摘》--工商时报8月22日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--全球股灾再起,金融监督管理委员会全力动员,近两日新增颀邦(6147.TWO)、安国(8054.TWO)、嘉晶(3016.TW)等11公司跟进库藏股行列,8月库藏股家数攀升至62家,不仅创今年单月新高,更是雷曼金融海啸以来、33个月最高.
* 其他:
--行政院主计处报告显示,受民间投资趋缓及公共建设投资明年估计骤减11.5%,明年(2012年)台湾超额储蓄预估升至1.48兆台币,创下历年新高,超额储蓄率直逼10%,显示闲置资金持续增加,不利于经济成长及所得分配.
--金管会压低本地银行不动产放款集中度政策奏效.金管会官员透露,17家被点名的公股银行,目前每月合计减少约100亿台币不动产相关放款,6月祭出增提呆帐准备措施後,下半年效果更明显.
--营建指标个股华固(2548.TW)董事长锺荣昌透露,最近全球忧心二次衰退的信心危机出现,因应眼前各种变局,将适时调整购地策略,不再高价追买土地,转趋锁定高抗跌的地区,购地策略改为谨慎保守.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈茜; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。