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亚洲 | 2011年 8月 22日 星期一 08:26 BJT

《台湾报摘》--工商时报8月22日

* 头版头条:

--全球股灾再起,金融监督管理委员会全力动员,近两日新增颀邦(6147.TWO)、安国(8054.TWO)、嘉晶(3016.TW)等11公司跟进库藏股行列,8月库藏股家数攀升至62家,不仅创今年单月新高,更是雷曼金融海啸以来、33个月最高.

* 其他:

--行政院主计处报告显示,受民间投资趋缓及公共建设投资明年估计骤减11.5%,明年(2012年)台湾超额储蓄预估升至1.48兆台币,创下历年新高,超额储蓄率直逼10%,显示闲置资金持续增加,不利于经济成长及所得分配.

--金管会压低本地银行不动产放款集中度政策奏效.金管会官员透露,17家被点名的公股银行,目前每月合计减少约100亿台币不动产相关放款,6月祭出增提呆帐准备措施後,下半年效果更明显.

--营建指标个股华固(2548.TW)董事长锺荣昌透露,最近全球忧心二次衰退的信心危机出现,因应眼前各种变局,将适时调整购地策略,不再高价追买土地,转趋锁定高抗跌的地区,购地策略改为谨慎保守.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 李盈茜; 审校 林高丽

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