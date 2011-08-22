〔欧洲金融〕欧洲央行执委史塔克称,长时间维持过低利率具有风险(更新版)

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透法兰克福8月19日电---欧洲央行执委会成员史塔克指出,长时间让利率维持于过低水准有风险,凸显出尽管市场担心经济衰退,欧洲央行对改变政策方向仍有保留意见.
欧洲央行今年已两度升息,但市场担心主要经济体正步向衰退,而美国联邦储备理事会(FED,美联储)承诺两年内维持利率于近零水准,都对欧洲央行构成放弃政策紧缩周期的压力.
史塔克顶住这种压力,在德国商报(Handelsblatt)周五刊出的访问中称,"将利率维持在过低水准太久,会带有风险."
他也淡化了欧元区共同债券的构想,称之为"错误的解决方案,...带来完全错误的激励."
被问到各央行的宽松货币政策是否使危机加速时,史塔克指出欧洲央行从未将其主要再融资利率降至极低.
史塔克在奥地利报纸Die Presse的另一篇访问中提到,只要增长受到抑制,欧洲央行供应的大量流动性就不太可能导致通胀,但若经济扩张加快,通胀可能升高.
他在Die Presse的访问中称,欧洲央行正以购债计画,为各国应对其预算问题争取时间.
"这类介入是暂时性的操作."史塔克说,"我们正为它们争取时间.但不能以货币政策机制的机能失常为由,就长期介入其中."
他也表示,惟有当经济进行结构性改革,债务削减和赤字受控的情况下,政府公债收益率(殖利率)才会长久性下降.他告诉该报,央行无法为政府预算筹措资金.
史塔克亦告诉德国商报,欧洲央行持续购债计画的速度将取决于市场的紧张程度.(完)
--编译 张若琪;审校 程琳
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