《台湾报摘》--经济日报8月22日

* 头版头条:

--欧美经济再陷二度衰退疑云,恐冲击台股今日开盘走势,财金部会周末密切会商,必要时将扩大护盘力道,力求守住行政院副院长陈冲先前的股市护盘防线,及汇市稳定.

* 其他:

--惠普(HP)拟分拆或出售个人电脑事业部(PC),恐重创国内科技产业链.经济部今起将兵分二路,一是派员了解惠普去年才宣布以台湾作为亚太营运总部(Asia Computing Hub)的投资计画是否生变,二是邀集惠普在台代工业者,共商因应对策.

--寿险业无惧欧美市场动荡,力争外币传统保单可以免列国外投资总额.寿险公会理事长许舒博表示,盼保险局支持,能在9月立法院开议时将有关修正案送审.

--长荣航空(2618.TW)进行机队汰旧换新计画,近期市场传出,由于订购新飞机,交期要到2014年後,而长荣有部分的飞机机龄较老,有意先租飞机来因应,租赁空中巴士A321型达18架,创近年各航空公司最大手笔.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.