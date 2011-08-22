《台湾报摘》--经济日报8月22日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--欧美经济再陷二度衰退疑云,恐冲击台股今日开盘走势,财金部会周末密切会商,必要时将扩大护盘力道,力求守住行政院副院长陈冲先前的股市护盘防线,及汇市稳定.
* 其他:
--惠普(HP)拟分拆或出售个人电脑事业部(PC),恐重创国内科技产业链.经济部今起将兵分二路,一是派员了解惠普去年才宣布以台湾作为亚太营运总部(Asia Computing Hub)的投资计画是否生变,二是邀集惠普在台代工业者,共商因应对策.
--寿险业无惧欧美市场动荡,力争外币传统保单可以免列国外投资总额.寿险公会理事长许舒博表示,盼保险局支持,能在9月立法院开议时将有关修正案送审.
--长荣航空(2618.TW)进行机队汰旧换新计画,近期市场传出,由于订购新飞机,交期要到2014年後,而长荣有部分的飞机机龄较老,有意先租飞机来因应,租赁空中巴士A321型达18架,创近年各航空公司最大手笔.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。