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亚洲 | 2011年 8月 22日 星期一 08:22 BJT

〔日本股市〕开盘下跌因忧心美国经济衰退,关注当局是否干预日圆

路透东京8月22日电---日本股市日经指数周一开盘下跌,可能测试五个月以来的新低位.随着美国可能再度陷入衰退的忧虑日益加剧,美元/日圆上周五触及纪录低位.

美元/日圆JPY=上周五创下75.95日圆的新低之後回升至76日圆上方.消息人士说,如果日圆继续升值对日本股市的打压严重到损害企业信心的程度,那麽日本央行将会考虑进一步放宽货币政策.[ID:nCN1913393]

日经指数.N225下跌0.3%,报8,689.75点.东证股价指数.TOPX下跌0.4%至748.92点.(完)

--编译 李婷仪;审校 张荻

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