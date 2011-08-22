〔日本股市〕开盘下跌因忧心美国经济衰退,关注当局是否干预日圆

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京8月22日电---日本股市日经指数周一开盘下跌,可能测试五个月以来的新低位.随着美国可能再度陷入衰退的忧虑日益加剧,美元/日圆上周五触及纪录低位.
美元/日圆JPY=上周五创下75.95日圆的新低之後回升至76日圆上方.消息人士说,如果日圆继续升值对日本股市的打压严重到损害企业信心的程度,那麽日本央行将会考虑进一步放宽货币政策.[ID:nCN1913393]
日经指数.N225下跌0.3%,报8,689.75点.东证股价指数.TOPX下跌0.4%至748.92点.(完)
--编译 李婷仪;审校 张荻
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。