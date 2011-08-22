〔国际油市〕布兰特原油跌破107美元,因利比亚情势、美元走强而承压

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔8月22日电---布兰特原油期货周一在亚洲盘初下跌逾1美元,因受到美元走强的压力.另外,利比亚六个月以来的冲突似乎进入关键阶段也令油价承压.
利比亚叛军周日进入首都的黎波里时,没有遭遇领袖卡扎菲(格达费)军队的太多抵抗.叛军希望重新恢复石油生产以缓解燃料短缺,可能会恢复对全球市场的部分供应.
0034GMT,洲际交易所(ICE)布兰特原油10月期约LCOc1下跌1.70美元,报每桶106.92美元.稍早时曾触及每桶106.68美元的低位.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。