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亚洲 | 2011年 8月 22日 星期一 08:51 BJT

〔国际油市〕布兰特原油跌破107美元,因利比亚情势、美元走强而承压

路透首尔8月22日电---布兰特原油期货周一在亚洲盘初下跌逾1美元,因受到美元走强的压力.另外,利比亚六个月以来的冲突似乎进入关键阶段也令油价承压.

利比亚叛军周日进入首都的黎波里时,没有遭遇领袖卡扎菲(格达费)军队的太多抵抗.叛军希望重新恢复石油生产以缓解燃料短缺,可能会恢复对全球市场的部分供应.

0034GMT,洲际交易所(ICE)布兰特原油10月期约LCOc1下跌1.70美元,报每桶106.92美元.稍早时曾触及每桶106.68美元的低位.

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