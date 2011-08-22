〔中国新债〕金风科技将发行40亿元公司债,期限三年及五年--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透8月22日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国第二大风电设备生产商--新疆金风科技(2208.HK)(002202.SZ)将发行总额40亿元人民币（6.26亿美元）双品种境内公司债券。其中品种一为25亿元3年期，品种二为15亿元5年期，中金公司将担任是次交易主承销商。
该期债券和发行人主体信用评级均为AA+级，是次发行後公司仍将剩馀10亿元公司债注册发行额度。本次发行筹资所得款项将用于补充公司生产经营性短期资金需求，以及置换银行贷款以降低融资成本。该发行议案已获监管层审议通过。(完)
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--整理 杨淑祯; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。