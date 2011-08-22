〔中国新债〕金风科技将发行40亿元公司债,期限三年及五年--IFR

路透8月22日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国第二大风电设备生产商--新疆金风科技(2208.HK)(002202.SZ)将发行总额40亿元人民币（6.26亿美元）双品种境内公司债券。其中品种一为25亿元3年期，品种二为15亿元5年期，中金公司将担任是次交易主承销商。

该期债券和发行人主体信用评级均为AA+级，是次发行後公司仍将剩馀10亿元公司债注册发行额度。本次发行筹资所得款项将用于补充公司生产经营性短期资金需求，以及置换银行贷款以降低融资成本。该发行议案已获监管层审议通过。(完)