〔离岸人民币〕阳光能源首发3亿元三年期点心债票息为4.75%--IFR

路透8月22日电---据汤森路透旗下IFR报导，太阳能硅晶圆生产商--阳光能源(0757.HK)>(9157.TW)完成以人民币计价和结算的Reg S债券发行。这笔3亿元人民币三年期债券的票息为4.75%。

这是该公司首次发行离岸人民币债券，由永丰证券担任簿记管理人。

阳光能源已经在上周与投资者会面，在周五定价。阳光能源是一家太阳能硅碇和硅片的生产商。

这家中型企业曾在今年4月份首次募集7,500万美元三年期贷款，由法国巴黎银行(BNPP.PA)和台湾工业银行安排，利率为伦敦银行间拆借利率（Libor）加码250个基点，含全部费用在内的价码接近300个基点。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)