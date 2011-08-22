〔离岸人民币〕阳光能源首发3亿元三年期点心债票息为4.75%--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透8月22日电---据汤森路透旗下IFR报导，太阳能硅晶圆生产商--阳光能源(0757.HK)>(9157.TW)完成以人民币计价和结算的Reg S债券发行。这笔3亿元人民币三年期债券的票息为4.75%。
这是该公司首次发行离岸人民币债券，由永丰证券担任簿记管理人。
阳光能源已经在上周与投资者会面，在周五定价。阳光能源是一家太阳能硅碇和硅片的生产商。
这家中型企业曾在今年4月份首次募集7,500万美元三年期贷款，由法国巴黎银行(BNPP.PA)和台湾工业银行安排，利率为伦敦银行间拆借利率（Libor）加码250个基点，含全部费用在内的价码接近300个基点。(完)
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--整理 杨淑祯; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。