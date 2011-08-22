〔台湾债市〕RP利率稳中趋升,因公债交割令资金偏紧

资金调度人士表示,明日会有321.3亿台币的公债还本付息,但推测其买家和今日交割公债买家不完全相同,所以资金是否会重新投回RP市场,并顺利缓解紧缩状况还有待观察.

交易商并指出,今日另有23.5亿台币的元大银行金融债交割,但金额较小,加上38亿台币的元大银行金融债到期还本也产生部分抵销作用,对市场影响不大.