版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 22日 星期一 11:29 BJT

〔台湾债市〕RP利率稳中趋升,因公债交割令资金偏紧

路透台北8月22日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周一稳中趋升,成交区间微幅扩大.因300亿台币30年期100/8期公债今日交割,寿险、投信端走钱明显,整体市场偏紧.

资金调度人士表示,明日会有321.3亿台币的公债还本付息,但推测其买家和今日交割公债买家不完全相同,所以资金是否会重新投回RP市场,并顺利缓解紧缩状况还有待观察.

交易商并指出,今日另有23.5亿台币的元大银行金融债交割,但金额较小,加上38亿台币的元大银行金融债到期还本也产生部分抵销作用,对市场影响不大.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.67-0.69%,上日报0.67-0.68%.(完)

--记者 李盈茜; 审校 张喜良

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐