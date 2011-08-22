〔台湾债市〕RP利率稳中趋升,因公债交割令资金偏紧

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北8月22日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周一稳中趋升,成交区间微幅扩大.因300亿台币30年期100/8期公债今日交割,寿险、投信端走钱明显,整体市场偏紧.
资金调度人士表示,明日会有321.3亿台币的公债还本付息,但推测其买家和今日交割公债买家不完全相同,所以资金是否会重新投回RP市场,并顺利缓解紧缩状况还有待观察.
交易商并指出,今日另有23.5亿台币的元大银行金融债交割,但金额较小,加上38亿台币的元大银行金融债到期还本也产生部分抵销作用,对市场影响不大.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.67-0.69%,上日报0.67-0.68%.(完)
--记者 李盈茜; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。