〔表格〕凤凰卫视2011年中期业绩转盈为亏,但拟派特别股息

人民币收跌 1月中国贸易数据部分对冲美元走强影响
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透香港8月22日电---中国媒体集团--凤凰卫视控股有限公司(2008.HK)宣布,截至2011年6月30日为止的半年内,业绩报告如下(以每百万港元为单位):
2011年度中期 2010年度同期
每股盈利(港元) 0.1082(亏) 0.0383(盈)
每股股息(港元) 无 无
特别股息(港元) 0.038 无
净利 539.97(亏) 190.71(盈)
营业额 1,562.34 1,102.02
截止过户日期 9月5-9日
发放股息日期 9月20日
注:凤凰卫视从事电视广播及户外媒体业务.(完)
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--记者 黄运涛; 审校 杨淑祯
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)
路透北京2月10日 - 中国股市沪综指周五连三日收升，续创两个月新高。分析师表示，今日大盘延续近日涨势，沪综指盘中一度攻击3,200点的整数关口。但个股跌多涨少，赚钱效应并不明显，预计短期大盘有回调可能，但回调幅度相对有限，后市大盘继续震荡盘升的概率较大。