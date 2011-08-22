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中国财经 | 2011年 8月 22日 星期一 09:39 BJT

〔表格〕凤凰卫视2011年中期业绩转盈为亏,但拟派特别股息

路透香港8月22日电---中国媒体集团--凤凰卫视控股有限公司(2008.HK)宣布,截至2011年6月30日为止的半年内,业绩报告如下(以每百万港元为单位):

　　　　 　 2011年度中期 2010年度同期

每股盈利(港元)　 0.1082(亏) 0.0383(盈)

每股股息(港元)　 无 无

特别股息(港元) 0.038 无

净利 539.97(亏) 190.71(盈)

营业额　 1,562.34 1,102.02

截止过户日期 9月5-9日

发放股息日期 9月20日

注:凤凰卫视从事电视广播及户外媒体业务.(完)

浏览凤凰卫视相关新闻,请点选[2008.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here)

--记者 黄运涛; 审校 杨淑祯

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