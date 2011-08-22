〔美国个股〕惠普企业改造计划不受股东青睐,大举抛股挫低股价

路透纽约/班加罗尔8月19日电---惠普(HPQ.N)的股东给了执行长阿波泰克尔(Leo Apotheker)当头棒喝,让惠普股价市值蒸发了160亿美元,因为股东们担心其重振全球第一大个人电脑厂商的计画短期内弊大于利.

惠普股价周五跌掉20%.此前惠普宣布包括计划斥资117亿美元进行一项收购,停止平板电脑业务,长期评估个人电脑(PC)业务并可能将其分拆.[ID:nCN1910435]

除此以外,惠普还下修全年获利及营收目标,导致惠普股价出现从1987年黑色星期一以来的单日最大跌幅.

分析师说,阿波泰克尔的决定长期来看似乎有道理,但令人担心的是,它们得花很长时间才能实现,而且耗费太多成本.

其中的一大忧虑是,环绕着个人电脑业务的不确定性将导致惠普的企业客户转向对手,例如戴尔DELL.O.

而且即使软体是一项高获利业务,投资人也担心惠普以将近120亿美元买下英国软件(软体)公司AutonomyAUTN.L仍太贵了.

**股价会说话**

分析师也质疑为何惠普那麽快就放弃其以12亿美元从Palm Inc PALM.O买下的行动业务--即使Palm的销售已不敌苹果(AAPL.O)的iPad和iPhone.

惠普股价周五收报23.60美元,是标准普尔500指数.SPX中跌幅最大的成分股.在惠普宣布计画之前,股价周三收在31.39.戴尔周五股价则收涨近2%.

至少有两家经纪商调降惠普评等,有五家下修其股价目标,大多称是基于与改造计画有关的不确定性和开销.

Gleacher & Co分析师Brian Marshall将他对惠普的目标价从50美元砍至39美元,并说他"先前大大低估了这次转变的规模和持续时间."

不过他说,惠普"正藉着聚焦在企业/商业市场中的高成长、高获利机会,进行明智的策略转型."(完)