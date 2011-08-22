〔韩国个股〕海力士半导体控股股权竞购案遭遇意外阻碍--消息人士

路透首尔8月22日电---根据熟悉内情的消息人士告诉路透,韩国海力士半导体(Hynix Semiconductor)(000660.KS)控股股权出售计画似乎出现意外的阻碍,以债转股的股东尚未就收购架构达成一致.

"我们尚未能发出最终竞标的指导方针,原本我们预计的期限是8月20日之前,"股东之一的一位人士对路透说.

可能的买家SK电讯(017670.KS)与STX(011810.KS)目前正进行尽职调查,以取得海力士的控股权.海力士是全球第二大记忆体晶片制造商.

围绕海力士新股与主要股东现有持股可能一起出售的争议,已经导致大股东之一Korea Finance Corp的执行长辞职.

时任Korea Finance Corp执行长的Ryu Jae-han最近对记者说,外资竞争股权仅限于投资,不支持取得经营控制权.

韩国经济新闻周日报导,Ryu Jae-han辞职、加上担心全球经济衰退冲击海力士与景气高度相关的业务,最终竞购时间可能会推後到10月初.

另一位直接参与本项交易的人士说,近来全球股市大跌,也是竞购案面临的另一个阻碍.(完)