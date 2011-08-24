〔台股业绩〕宏基第二季净损67.9亿台币,远逊于市场预估

路透台北8月24日电---全球第四大个人电脑(PC)品牌大厂宏基(2353.TW)周三公布,第二季转为净损67.9亿台币,远逊于市场预估的净损33亿.

公司新闻稿指出,大幅亏损在于认列泛欧通路销货折让营运损失1.5亿美元,与精简组织成本3,000万美元,及因应景气清理库存与支付高阶主管离职金等因素.

宏基称此为自结数,尚未经会计师查核.宏基第一季净利11.87亿台币,较上年同期大减64%.去年第二季净利36亿台币,去年全年净利则为151.2亿台币.

原本位居全球第二大的宏基,今年以来面临内部走马换将、库存压力以及外部竞争加剧,已落居全球第四名.该公司董事长王振堂7月时已坦言第二季将落入亏损,但第三季将转盈并让全年小幅获利[ID:nCT0385406]

宏基今日收低2.92%,报31.55台币,台股.TWII则跌0.63%.(完)