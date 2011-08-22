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市场报道 | 2011年 8月 22日 星期一 11:20 BJT

《全球市场》亚洲股市转跌为升,金价接近新高

* 日经指数上涨0.2%,逆转稍早跌势

* 标普指数期货亦转升,上扬0.5%

* 受美国和欧洲前景影响,市场仍旧脆弱

* 金价接近稍早高点1,878.39美元

* 油价下滑,利比亚内战可能接近尾声

路透新加坡8月22日电---亚洲股市周一转跌为升,扳回上周大跌的小部分跌幅,金价则飙升至新高,投资人对疲弱美国经济前景和欧洲债务危机感到担忧.

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