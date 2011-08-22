《全球市场》亚洲股市转跌为升,金价接近新高

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 日经指数上涨0.2%,逆转稍早跌势
* 标普指数期货亦转升,上扬0.5%
* 受美国和欧洲前景影响,市场仍旧脆弱
* 金价接近稍早高点1,878.39美元
* 油价下滑,利比亚内战可能接近尾声
路透新加坡8月22日电---亚洲股市周一转跌为升,扳回上周大跌的小部分跌幅,金价则飙升至新高,投资人对疲弱美国经济前景和欧洲债务危机感到担忧.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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