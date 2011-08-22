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亚洲 | 2011年 8月 22日 星期一 11:25 BJT

〔表格〕外资8月19日止当周小幅买超韩股,大幅卖超日股及台股--野村

路透8月22日电---以下是8月19日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:

外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)

一周 四周 12周 年内迄今 2010年

日本外亚洲市场 (1,868) (12,707) (11,797) (9,054) 63,533

印度 (205) (1,283) 1,515 1,443 28,840

印尼 (119) (413) 363 631 2,305

日本 (4,407) (9,087) (4,172) 42,990 37,313

韩国 89 (4,279) (3,547) (4,581) 19,099

菲律宾 (9) (28) 9 514 1,213

台湾 (1,546) (6,781) (9,658) (7,334) 9,402

泰国 (77) 77 (479) 274 2,674

资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完)

--编译 张若琪; 审校 高琦

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