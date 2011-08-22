〔台湾新债〕中钢明日董事会料决议发行200亿台币公司债--消息

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北8月22日电---三位券商承销人士周一表示,台湾龙头钢厂--中钢(2002.TW)将于明日(周二)举行董事会,料将决议通过发行五年及七年期的公司债,金额上限200亿台币.
中钢发言体系对上述消息不予置评.
中钢在中华信评的评等为"twAAA".(完)
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--记者 董永年; 审校 屈桂娟
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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