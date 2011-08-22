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市场报道 | 2011年 8月 22日 星期一 15:40 BJT

〔台湾新债〕中钢明日董事会料决议发行200亿台币公司债--消息

路透台北8月22日电---三位券商承销人士周一表示,台湾龙头钢厂--中钢(2002.TW)将于明日(周二)举行董事会,料将决议通过发行五年及七年期的公司债,金额上限200亿台币.

中钢发言体系对上述消息不予置评.

中钢在中华信评的评等为"twAAA".(完)

参看中钢相关新闻,请点选[2002.TW-CMN]

--记者 董永年; 审校 屈桂娟

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