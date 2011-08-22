〔韩国金融〕第二季家庭信贷较上季增加2.2%,第一季修正为增加1.2%

路透首尔8月22日电---周一公布的数据显示,韩国第二季家庭信贷成长加快,其中信用卡购物和非银行贷款机构的房地产贷款增加最多.该数据更加令人担忧消费者负债水准高企.

韩国央行在声明中说,截至6月底当季的家庭信贷总额较上季增加2.2%,至876.3万亿(兆)韩元(8,060亿美元),上季经修正後总额为857.4万亿韩元.

这项数据开始涵盖范围广泛的家庭信贷,包括由经纪商、保险公司、退休基金及其他机构所提供的借贷,以更全面地反映家庭负债情况.

政策制定者已经对家庭负债骤增发出警告,特别是对非银行借贷者的欠款;以及随着央行可能让利率从记录低位回归正常之际,房地产市场可能出现硬着陆.

数家韩国银行上周称因应政府的要求,已暂时停止提供新的家庭信贷,或者从严审核放贷.(完)