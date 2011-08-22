《热点透视》如何打破欧洲银行业与政府一损俱损的恶性循环?

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Peter Thal Larsen 编译 程琳

路透伦敦8月19日电---2008年危机正在以相反的顺序重演.三年前,欧洲国家政府出手搭救银行业.三年後的今天,欧元区高负债国家正对银行业产生威胁,甚至可能引发又一轮信贷紧缩.欧洲银行业者必须打破与政府之间这种一损俱损的关联,反之亦然.下面五个激进步骤大概可以实现这一目标.

第一步:解决资本难题

如果不想欧洲体质较弱的银行拖垮整个系统,就需要给它们资本.问题最紧迫的是西班牙的储蓄银行,以及意大利那些勉强通过最近一轮压力测试的银行.由于民间市场实际上对它们关闭大门,意大利和西班牙政府又几乎无力承担救援工作,因此解决方案就是将欧洲救援基金改为直接向银行业注资.

尽管欧洲金融稳定机构(EFSF)已经能够以重组银行资本为目的向国家提供贷款,但这种转变还是会引来争议:因其意味着一国政府将金融机构控制权拱手让与一个泛欧洲组织.不过,这或许能为EFSF节省很大一笔花费:要将欧洲90家最大银行核心一级资本充足率提高1%,需注资1,000亿欧元,低于希腊第二轮救援成本.

第二步:解决流动性不足

如果银行间市场在秋季之前还不向欧洲敞开大门,欧洲银行业就可能遭遇流动性紧缩,尤其是意大利和西班牙的银行.即便其能发行较长期债券,成本恐怕也是不菲.这可能导致经济出现信贷饥渴局面.

解决这个问题的答案还是由EFSF给银行提供临时性融资担保,进而降低其融资成本.这个由摩根士丹利分析师首次提出的想法曾经起到效果.美国和几个欧洲国家在雷曼兄弟倒闭时为银行融资提供担保,帮助安定了市场神经.此外,提供担保比提供贷款对EFSF放款能力的占用程度要低.

第三步:防止银行储户挤兑

就算解决了银行资本及银行间市场融资疑虑,储户信心不足仍有可能冲垮银行.毕竟,银行存款最终是由该行所在国家做担保.当储户担心政府财政状况,就会转移资金,这在欧元区格外容易做到.欧洲央行数据显示,希腊银行业存款自2010年初以来已减少约15%.但若存在一个单一的泛欧州存款机制,储户就更可能安心等待.该机制资金或许可以来自对银行存款徵税,不过EFSF也可以提供过渡性支持.

第四步:防止银行支持本国政府

监管者鼓励银行持有更多流动性资产--主要是公债,无意中加强了政府与银行间的联系.受困国家的银行遭受购买更多本国公债以支持政府的压力.要阻止这种有可能致命的营私行为,银行持有的一国公债敞口应受严格限制.

第五步:一个有实权的泛欧洲监管机构

如果采取了上述步骤,风险就变成在整个欧洲层面上出现政府-银行相互依存的局面,形成更大的"大到不能倒"的机构.应对之策是若一家银行倒闭,无担保债权人要接受真正的亏损.同时还必须重组大银行,保证其安全倒闭.如果没有一家统一的欧元区金融监管机构,很难实现这一目标,因为国家监管机构肯定会抵制这种做法.但美国给出了一种不错的模式,即由联邦储备理事会(美联储,FED)和联邦存款保险公司(FDIC)在地区机构协助下监管整个体系.新成立的欧洲银行业管理局可以担任这个职责.

**棘手之处**

这些举措不能立即解决欧元区主权债务、高额赤字和增长迟滞问题.但解决银行业问题,就能减轻一大块潜在的政府财政包袱.不再与政府一损俱损的银行会发现,向经济输出信贷会更加轻松.

话说回来,这个问题仍与政治脱不了干系.这是向欧洲一体化大步迈进的一个计划.目前不愿接济他国的政客和选民,最终可能不得不通过规模扩大的EFSF来支持欧元区金融体系.但是如果欧元区争论不休的首脑们有更好的办法,就让他们吵下去吧.(完)