〔台湾央行〕明年度预算仍预定上缴1,800亿台币,连年维持高缴库水位

路透台北8月22日电---台湾行政院主计处周一表示,根据2012年的中央政府总预算,中央银行明年仍维持预定将上缴1,800亿台币给国库.这已是连续四年央行维持此超高缴库水位,连年担任着支持国库重要角色.

主计处一位不愿具名官员指出,行政院2012年的中央政府总预算仍待8月底送交立法院审查,尚非最後确定的数字.他不愿具名因称未获上层授权对此事的评论.

台湾政府财政连年困窘,上周四行政院通过明年度中央政府总预算,持续维持财政扩张.明年编列的岁出1.939兆(万亿)台币,年增1,506亿台币,较今年成长8.4%;岁入1.7295兆台币,年成长837亿,年增率5.1%.

由于岁出入持续短绌,明年的举借债务将达2,885亿台币,占岁出比重14.9%,不但是公共债务法实施以来的最高,也濒临举借债务不得超越岁出金额15%的上限.[ID:nCT0473045]

以下为行政院主计处公布近年中央政府总预算中,中央银行历年的的预、决算数字(未含最终审计):

预算数 决算数

2007年 1,512 1,858

2008年 1,673 1,673

2009年 1,800 2,380

2010年 1,800 1,800

2011年 1,800 --

2012年 1,800 --

*单位:亿台币