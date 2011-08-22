〔表格〕台湾7月经季节调整失业率为4.37%,较上月下滑

路透台北8月22日电---台湾主计处周一公布,7月经季节调整後失业率为4.37%,低于上月的4.40%.7月未经季节调整的失业率为4.41%,上月为4.35%.

台湾失业率受金融风暴影响在2009年8月到达6.04%的历史新高,随後即呈现连续下滑趋势.

以下为近月失业率(单位为百分比)及就业人口变化(单位为万人):

2011年7月 2011年6月 2010年7月

失业率% 4.37 4.40 5.15

劳动人口 1,122.0 1,119.6 1,110.0

就业人口 1,072.9 1,070.4 1,052.8

失业人口 49.0 49.2 57.2r

注: r代表修正後数据. (完)

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参看行政院主计处公布的失业率资料,网址为(www.dgbas.gov.tw)