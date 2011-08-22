〔台湾汇市〕台币兑美元收升5.6分,出口商抛汇有撑但气氛保守

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北8月22日电---台币兑美元TWD=TP周一收盘升值5.6分.尽管台股收低,但场上外资买卖力道交错,加上出口商续抛汇给予支撑,令台币中止连二日贬势,场上交投气氛保守.
汇银人士指出,欧债未决、美国衰退疑虑令市场信心脆弱,股汇市上下波动,始终没有明确趋势.外资追价意愿不高,出口商逢美元高位进场抛汇,加之央行的严密防守形成区间,在此环境下,交易商难有操作空间,短期内台币仍不脱盘整格局.
"市场没有surprise(意外),台币就卡在29元上下整理,"一位本地银行人士说.
在海外无本金交割远期外汇(NDF)市场里,美元/台币一个月换汇点折价幅度维持在1角左右,不过,现汇市场里却未见台币兑美元大幅升值,交易商对此推测,可能与外资卖超台股而有兑换美元汇出的需求有关.
他们预估,台币明日主要成交区间暂看28.90-29.05元间,将持续观察台股动态.
台湾股市加权股价指数.TWII收盘下跌0.41%,报7,312.59点;外资及陆资在台股卖超2.43亿台币,已连续五日卖超,累计金额382.27亿.[ID:nCT0474037]
新兴市场中,韩元KRW=和菲律宾披索PHP=周一小幅上涨,因投机商逢低买入新兴亚洲货币,但是尾盘回吐部分涨幅,因对全球经济放缓和欧洲债务危机的担忧持续.[EMRG/SGCN]
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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 29.020 29.076 28.970-29.114 29.080 6.93 9.53
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.007 29.002 28.985-29.025 29.020 3.24 3.87
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 -0.145/-0.125 -0.110/-0.090
美元/台币六个月期 -0.480/-0.450 -0.430/-0.430
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--记者 李盈茜; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。