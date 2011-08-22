〔台湾债市〕殖利率跌深反弹,因股市抗跌与美债价格微跌

路透台北8月22日电---台湾公债殖利率周一跌深反弹,因上周五美债殖利率从60年低点反弹,且台股今日相对抗跌,令上周五走势凶猛的五年期100/6暂时止住跌势,但仍收在1%之下.

市场人士表示,100/6殖利率在过去三周的跌幅高达24.45个基点,基本上已一定程度反映央行可能暂停升息的预期.除非欧美经济状况进一步恶化,导致更多避险与抢短资金进入债市,否则100/6殖利率料将在1.0%附近尝试筑底.

"(100/6殖利率)刚过1.0%先整理一下,接下来就看终端买盘会不会出手买中长券."一大型券商交易主管称.

另一证券商交易员则表示,虽然市场预期央行停止升息的声浪逐渐增加,但毕竟离9月底的理监事会议还早."大家还是要停看听一下."

台湾股市周一回吐早盘涨幅并收低0.41%,加权股价指数.TWII收跌30.37点至7,312.59点.

美国部分公债价格周五微幅下跌,收益率从至少60年低点反弹,但投资者仍在下周全球央行会议前忐忑不安.指标10年期公债价格跌1/32,收益率升至2.07%,周四公债价格上涨,收益率最低跌至1.98%,这是至少60年来最低水准,不到一个月前则为3%.[US/NCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO +1.60 0.9860 0.9720-0.9948 172.5

10 100/5 A00105=TWO +2.25 1.3406 1.3333-1.3490 35.0

20 100/7 A00107=TWO +4.10 1.8050 1.7750-1.8050 1.0

交易商表示,除100/6外,今日中长券表现比较弱势,主要是因为今年公司债发行量大,对筹码面不利;此外,终端买盘在没有看到基本面出现实质变化前,不轻易出手.

"终端买盘说看不懂盘势,不愿意表态."一券商交易员说.

不过大型券商交易主管则认为,虽然基本面尚未出现明显变化,但股市已经率先走空.依据过去经验,债市在经过短线整理後,在更多避险与抢短资金进场下,殖利率仍有再向下一波的实力.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 1.8050

10 100/5 A00105=TWO 1.3406

5 100/6 A00106=TWO 0.9860

2 100/3 A00103=TWO 没有成交 (完)