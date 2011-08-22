〔台湾央行〕共发行1,352.7亿台币存单,发行馀额减少126.3亿

路透台北8月22日电---台湾央行周一表示,今日共发行1,352.7亿台币存单.相较存单到期金额1,479亿,存单发行馀额减少126.3亿.

央行例行性各天期存单发行金额如下:30天期1,076.7亿台币,利率为0.87%;91天期178亿台币,利率为0.93%;182天期98亿台币,利率为1.05%.

央行上日共发行999.5亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行馀额为6兆5,572.1亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周五当日超额准备为217亿台币;至周日,累计超额准备为1,085亿,加计前期1%的超额准备为2,012亿台币.(完)