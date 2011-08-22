〔台湾新债〕台积电公司债决标利率偏高档,反应终端买盘保守(更新版)

(新增交易商评论及更多背景)

* 五年期1.40%,七年期1.63%,均偏市场预估高端

* 10年期流标,反应终端买盘保守

* 对明日公债交投影响偏空

路透台北8月22日电---全球晶圆代工龙头台积电(2330.TW)时隔近10年首次发行公司债,定价利率利率偏高档,原订10年券甚至流标;交易商偏空解读此次发行,认为在目前金融市场不安之际,终端买盘对于绝对利率仍有所坚持.

根据两位公司债承销人士周一提供的台积电公司债竞价结果通知,台积电五年期无担保公司债以1.40%定价,金额105亿台币;七年期则以1.63%定价,金额75亿台币;至于10年期则未发行.总计本次公司债标售金额为180亿台币.

"10年券流标有些意外,这可能是因为终端买盘对credit提高警觉,不是公债等级的券不轻易出手,"一本地证券商交易人士称.

台积电此批公司债于上周三截止投标,据证券商先前所接到的竞价通知,原预计发行五年期70亿台币、七年期70亿台币,及10年期40亿台币,各年期都有50%的增减幅度.

上周市场传出,预期台积电五年债区间可能落在1.35-1.40%,七年在1.55-1.60%,10年则约1.7%.

公司债承销人士亦曾指出,市场料对此批公司债兴趣颇高,以台积电twAAA的信评等级,或可以国营机构台电或中油的公司债利率做为参考.不过,因近期利率市场变动颇大,不易预估得标落点.

目前暂未获得台积电发言人对今日标售结果的回应.

中油最近一次标售公司债在上月15日,68亿台币10年券以1.70%,定价五年券以1.40%定价,决标发行40亿台币;七年券以1.60%定价,决标发行60亿台币.[ID:nCT0468045]

**对公债交投偏空,但影响有限**

另一金控银行交易人士认为,对映中油上月的标售结果,以及五年期公债A00106=TWO殖利率自8月以来累计跌近一码(25基点),但台积电公司债利率却未向下反应,意谓着在全球经济前景不明之际,终端投资盘对于收益有所坚持.

"真正重点在于大家不敢承认,现在寿险跟行库对于利率很concern(有疑虑),投资其实是保守的,"一金控银行交易人士称."有人在讲QE3(第三次量化宽松),有人在讲央行降息,但这一次也还没看到各国央行有什麽动作."

不过,他也表示,虽然台积电公司债结果对明天公债交投将为一偏空因素,不过反应幅度应该有限."(公债)市场现在是在交易一个气氛,影响不会太大."

现金部位充裕的台积电在中华信评的评等为"twAAA".该公司表示,此次发行公司债是为以筹集长期低固定利率资金.

该公司上一次发行公司债为2002年,金额150亿台币.参看细节,路透终端机客户请点选(here) (完)

参看台积电相关新闻,请点选[2330.TW-CMN]