《日圆汇率焦点》日本当局暗示准备好采取干预行动

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 密切观察汇市投机活动--野田佳彦
* 美元/日圆因干预疑虑而持稳
* 经济产业大臣希望日本和美国联手进行汇市干预
* 日本信评机构就政治僵局提出警告
记者 Kaori Kaneko/Leika Kihara 编译 王冠中/兰秀娟/艾茂林
路透东京8月22日电---日本财务大臣野田佳彦表示,日本将对汇市上的任何投机性活动采取果断行动,暗示当局准备好干预,以阻止日圆进一步上扬.日圆上周升至纪录高位.
野田佳彦表示,他认为近日汇市走势比以往更偏单向,而日本当局会和其他国家就汇率密切交换资讯,暗示日本会和七国集团(G7)其他成员国紧密联系.
"我们会比以往更加密切观察是否有任何投机活动.我们不会排除任何举措,必要时会采取果断的行动,"野田佳彦周一向记者表示.
野田佳彦、日本首相菅直人和日本内阁官房长官枝野幸男今天都重申了同样的措辞,显示这已成为日本当局用来警告可能即将干预的说法.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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