《日圆汇率焦点》日本当局暗示准备好采取干预行动

* 密切观察汇市投机活动--野田佳彦

* 美元/日圆因干预疑虑而持稳

* 经济产业大臣希望日本和美国联手进行汇市干预

* 日本信评机构就政治僵局提出警告

记者 Kaori Kaneko/Leika Kihara 编译 王冠中/兰秀娟/艾茂林

路透东京8月22日电---日本财务大臣野田佳彦表示,日本将对汇市上的任何投机性活动采取果断行动,暗示当局准备好干预,以阻止日圆进一步上扬.日圆上周升至纪录高位.

野田佳彦表示,他认为近日汇市走势比以往更偏单向,而日本当局会和其他国家就汇率密切交换资讯,暗示日本会和七国集团(G7)其他成员国紧密联系.

"我们会比以往更加密切观察是否有任何投机活动.我们不会排除任何举措,必要时会采取果断的行动,"野田佳彦周一向记者表示.