〔台湾新债〕中钢料决议发行200亿台币公司债,企业抢发债考验市场消化力(更新版)

(新增细节与市场看法)

* 中钢时隔三年料再启公司债发行计画,金额200亿台币

* 明日董事会料通过发行五年及七年期的公司债

* 大型企业趁债市走多发债,但筹码能否消化待观察

路透台北8月22日电---睽违近三年,多位券商承销人士周一指出,台湾龙头钢厂--中钢(2002.TW)将于明日(周二)举行董事会,料将决议通过发行五年及七年期的公司债,金额上限200亿台币.

这也是中钢近期内第二次的大型筹资计画.该公司甫于7月底完成总额约7.43亿美元的海外存托凭证(GDR)发行.

中钢公司债发行总额届时仍将视市场状况而定,且可采分次发行.承销商称,中钢前次标售是在2008年的11月底,当时五年券得标利率2.08%,标售金额130亿台币;七年券为2.30%,标售金额70亿台币.

中钢发言体系对上述消息不予置评.中钢在中华信评的评等为"twAAA".

公债交易商表示,近期国际金融局势动盪,债市在避险资金涌入下走多.以五年期公债100/6A00106=TWO为例,殖利率在过去三周的跌幅高达24.45个基点,也吸引部分大型企业伺机发债以取得较低成本的资金.但公司债发行量过大,对筹码面不利.

全球晶圆代工龙头台积电(2330.TW)虽然也在时隔近10年首次发行公司债,不过今日定价利率利率偏高档,原订10年券甚至流标;交易商偏空解读此次发行,认为在目前金融市场不安之际,终端买盘对于绝对利率仍有所坚持.

根据两位公司债承销人士周一提供的台积电公司债竞价结果通知,台积电五年期无担保公司债以1.40%定价,金额105亿台币;七年期则以1.63%定价,金额75亿台币;至于10年期则未发行.总计本次公司债标售金额为180亿台币.[ID:nCT0474091](完)

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