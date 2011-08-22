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亚洲 | 2011年 8月 22日 星期一 16:50 BJT

〔台湾债市〕100/6期五年公债中,证券业买卖金额相抵为零

路透台北8月22日电---台湾柜台买卖中心周一公布,债券等殖成交系统中,五年期公债100/6A00106=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 13.50 13.50 0.00

票券业 1.50 1.50 0.00

证券业 19.00 19.00 0.00 (完)

--记者 董永年; 审校 丁淑琴

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