台湾已公布经济指标--2011/8/23

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值
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消费者物价指数(CPI)(y/y)7月 +1.32% +1.93% 9/5 --
外汇存底(亿美元) 7月底 4,007.66 4,003.26 9/5 --
商品出口(y/y) 7月 +17.6% +10.8% 9/8 --
商品进口(y/y) 7月 +14.0% +12.5% 9/8 --
领先指标(m/m) 6月 +0.2% +0.2%r 8/26 --
M2货币总计数(y/y) 6月 +5.99% +6.14% 8/25 --
重贴现率(%) 6月30日 1.875% 1.75% -- --
外销订单(y/y) 7月 +11.12% +9.18% 9/20 --
工业生产(y/y) 6月 +3.61% +7.56%-r 8/23 --
*季调失业率 7月 4.37% 4.40% 9/22 --
经常帐盈馀(亿美元) 第二季 +90.2 +107.3-r 11/21 --
国际收支(亿美元) 第二季 +49.0 +45.9 11/21 --
国内生产总值统计值(GDP)第二季 +5.02%-p +6.16%-r -- --
注: p-初值; r-经修正; a-概估统计;领先指标系用经建会新修订的综合指数月变动率.
"*" 表新增. (完)
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--记者 高洁如; 审校 丁淑琴
经济指标预测或公布日程
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欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
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中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。