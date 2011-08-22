〔台湾货币市场〕短率稳中透坚,欧美债信问题令外商银拆出心态保守(更新版)

(新增存单及拆款细节)

* 短率稳中透坚

* 欧美主权债信问题令外商银拆出心态保守

记者 高洁如

路透台北8月22日电---台湾银行间短期利率周一大致平稳,但隐然有走扬的压力.市场上余钱不多之下,需求尚称平稳,短率成交区间高位偏多;而欧美债信问题令外商银拆出心态趋于保守.

大型银行业资金调度人士表示,今日外商能够提供的拆出金额还是不大,估计到月底之前,资金情势应会至少维持在目前的态势,只可能更紧,不会松.不过他们也表示,目前央行还是维持委托大型银行代收隔夜资金的利率在0.383%不动,不妨观察後续央行对此利率的调幅,做为央行9月利率决策会议的参考指标之一.

"今天比之前更紧了,"一本地大型银行调度人士称.不过他们也表示,虽然利率稍有走高压力,但也还在先前的区间成交高位之内.

也有一位本地银行交易员表示,由于近期的欧债、美债问题持续延续,为了因应金融市场可能产生的流动性问题,外商银行对于同业拆借心态相对保守,也连带地影响到本地银行可能拆入本、外币的资金水位.

金融业隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.389%,上日在0.388%;区间为0.29-0.80%,同上日.

2-7天拆款利率区间在0.383-0.82%,上日在0.40-0.82%.

**短票利率持稳于近期高位**

短票方面,市场交易员表示,今日票券商缺口较大,大型银行成交的短票金额走高之外,票券商也以金融同业拆入因应短绌的资金水位.

30天期内短票主要利率多在0.86-0.87%,同上日.

台湾央行周一存单到期1,479亿台币,存单发行金额1,352.7亿台币.[TW/MMTCN]

本周存单到期金额共4,563亿到期,本周余日存单到期情况分别是周二42亿、周三1,325.5亿、周四620亿、周五1,096.5亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,周一当日超额准备为负44亿台币,累计超额准备为1,041亿台币,加计前期1%的超额准备为1,968亿台币.

**RP利率稳中趋升**

债市同业附买回(RP)利率周一稳中趋升,成交区间微幅扩大.因300亿台币30年期100/8期公债今日交割,寿险、投信端走钱明显,整体市场偏紧.

资金调度人士表示,明日会有321.3亿台币的公债还本付息,但推测其买家和今日交割公债买家不完全相同,所以资金是否会重新投回RP市场,并顺利缓解紧缩状况还有待观察.

交易商并指出,今日另有23.5亿台币的元大银行金融债交割,但金额较小,加上38亿台币的元大银行金融债到期还本也产生部分抵销作用,对市场影响不大.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.67-0.69%,上日报0.67-0.68%(完)