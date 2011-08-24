〔台股业绩〕宏基第二季净损远高于市场预期,全年获利无望(更新版)

(新增公司评论及更多细节)

* 第二季净损高达67.9亿台币,远逊市场预估的净损33亿

* 第三季将持续亏损,今年已不可能转亏为盈

* 成长动能寄望9月推出的Ultrabook,明年占整体出货25-35%

路透台北8月24日电---全球第四大个人电脑(PC)品牌大厂宏基(2353.TW)周三缴出令投资人失望的成绩单.第二季转为净损高达67.9亿台币,远逊于市场预估的净损33亿.

受亏损高于预期影响,宏基董事长王振堂在一场电话投资人说明会中坦承,今年已不可能转亏为盈.第三季也将持续亏损,但将较第二季改善.

该公司在稍早发布的新闻稿指出,大幅亏损在于认列泛欧通路销货折让营运损失1.5亿美元,与精简组织成本3,000万美元,及因应景气清理库存与支付高阶主管离职金等因素.

原本位居全球第二大的宏基,今年以来面临内部走马换将、库存压力以及外部竞争加剧,已落居全球第四名.该公司董事长王振堂7月时已坦言第二季将落入亏损,但第三季将转盈并让全年小幅获利.[ID:nCT0385406]

宏基将未来成长动能寄望于轻薄笔记型电脑Ultrabook.王振堂预估,宏基将在9月正式推出该产品,明年将占整体出货量的25-35%.

他并强调,市场对笔记型电脑的兴趣似有重燃迹象,对iPad等的平板电脑热情降低.明年包括笔记型电脑,低价笔电以及平板电脑合计营收将较今年呈现双位数成长.

宏基第一季净利11.87亿台币,较上年同期大减64%.去年第二季净利36亿台币,去年全年净利则为151.2亿台币.

在今年科技支出前景减弱下,全球第二大个人电脑生产商--戴尔DELL.O本月稍早下调了2012年展望,全年营收成长预期从之前的5-9%,调降至仅1-5%,并称本季销售可能持平.[ID:nCT0392738]

全球PC龙头惠普(HPQ.N)上周则宣布包括计划斥资117亿美元进行一项收购,停止平板电脑业务,长期评估个人电脑(PC)业务并可能将其分拆.但该计划不受股东青睐,并大举抛售持股.[ID:nCT0473895]

而在市场仍密切关注惠普之举是否将撼动PC产业时,全球第三大的联想集团(0992.HK)公布,第一财季净利按年升近一倍,胜市场预期;尽管面临经济复苏不明朗等因素挑战,但公司冀望继续提升在新兴市场的占有率.[ID:nCH0074415]

宏基今日收挫2.92%,报31.55台币,台股.TWII则小跌0.63%.宏基股价今年以来累计已暴跌65%,远逊于电子类指数.TELI的下挫23%.(完)