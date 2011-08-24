〔中港股业绩〕中国银行中期净利按年升27.9%,大致符合市场预期

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月24日电---按市值计为中国第四大银行---中国银行股份有限公司(3988.HK)(601988.SS)周三公布,中期净利按年升27.9%,大致符合市场预期,受益于净利差扩增及手续费收入成长.
该公司的公告显示,按照国际会计准则,1-6月的净利为665.13亿元人民币,去年同期则为520.2亿元,每股盈利为0.24元;此前九位分析师预测的中值为644.4亿元人民币.
公告并称,该行中期净息差为2.11%,优于上年同期的2.04%;中期不良贷款率为1%,6月末的核心资本充足率则是10.01%,
此前,以市值计中国第二大银行的中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)半年报显示,受益于净利息收入等增长,该行上半年实现净利润929.53亿元人民币,同比增长31.33%.[ID:nCN1913355]
业绩公布前,中行H股收跌2.27%,报3.01港元;大盘恒生指数.HSI跌2.06%.(完)
浏览中国银行其他新闻,请点选[3988.HK-CMN]
欲浏览更多细节,请点选港交所网站(here)
--记者 张雅菁; 审校 曾祥进
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选