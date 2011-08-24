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市场报道 | 2011年 8月 24日 星期三 16:49 BJT

〔中港股业绩〕中国银行中期净利按年升27.9%,大致符合市场预期

路透香港8月24日电---按市值计为中国第四大银行---中国银行股份有限公司(3988.HK)(601988.SS)周三公布,中期净利按年升27.9%,大致符合市场预期,受益于净利差扩增及手续费收入成长.

该公司的公告显示,按照国际会计准则,1-6月的净利为665.13亿元人民币,去年同期则为520.2亿元,每股盈利为0.24元;此前九位分析师预测的中值为644.4亿元人民币.

公告并称,该行中期净息差为2.11%,优于上年同期的2.04%;中期不良贷款率为1%,6月末的核心资本充足率则是10.01%,

此前,以市值计中国第二大银行的中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)半年报显示,受益于净利息收入等增长,该行上半年实现净利润929.53亿元人民币,同比增长31.33%.[ID:nCN1913355]

业绩公布前,中行H股收跌2.27%,报3.01港元;大盘恒生指数.HSI跌2.06%.(完)

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--记者 张雅菁; 审校 曾祥进

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