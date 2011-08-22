日韩经济指标预测--8月23日-8月30日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透8月23日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------8月22日当周-------------------------------
8月23日(二)
暂无重要经济数据公布.
8月24日(三)
2100 韩国消费者信心指数 8月 -- 102
2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 3,505
外资投资日本股票(亿日圆) -- -4,009
8月25日(四)
2330 日本全国整体CPI(较上年同期) 7月 -- +0.2%
核心CPI(较上年同期) -0.1% +0.4%
东京地区整体CPI(较上年同期) 8月 -- +0.5%
核心CPI(较上年同期) -0.1% +0.4%
8月26日(五)
暂无重要经济数据公布.
-----------------------------------8月29日当周-------------------------------
8月28日(日)
2300 韩国经常帐(亿美元) 7月 -- 盈馀11.0
8月29日(一)
2100 韩国央行制造业景气判断指数 9月 -- 90
2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 7月 -- -4.2%
(较前月) -- +0.8%
2330 日本求职求才比 7月 -- 0.63
失业率 -- 4.6%
2350 日本零售销售(较上年同期) 7月 -- +1.1%
8月30日(二)
2300 韩国工业生产(较前月) 7月 -- +0.7%
(较上年同期) -- +6.4%
服务业产出(较前月) -- +0.9%
2315 日本制造业采购经理人指数(PMI) 8月 -- 52.1
2350 日本工业生产(较前月) 7月初值 -- +3.9%
未来一个月工业生产预估 -- +2.2%
未来两个月工业生产预估 -- +2.0% (完)
--编译 李婷仪;审校 徐文焰
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。