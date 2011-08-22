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亚洲 | 2011年 8月 23日 星期二 07:07 BJT

〔全球贵金属〕8月22日止SPDR黄金持仓减少,iShares白银持仓上升

路透8月23日电---全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)周一的黄金持仓量较上周五减少0.49%.全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust(SLV)白银持仓量增加0.19%.

以下为两支ETF的持仓量及变化情况:

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 41,294,821.4 8月22日 41,499,296.4 8月19日 -204,475.0 -0.49%

iShares 313,902,660.1 8月22日 313,318,164.1 8月19日 584,496.0 0.19%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)

--编译 李婷仪;审校 程琳

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