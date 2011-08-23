〔日本个股〕东芝将增加销往中国的工业电机产量--日本经济新闻

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透8月23日电--日本经济新闻报导,到2015年,东芝(6502.T)将把销往中国市场的工业电机产量增加为现行水准的五倍.
报称,该公司预计将把位于中国大连及日本旭市的两座工厂月产能从目前的1万台提高至5万台,同时增加低能耗的工业电机产量.
日经报导称,此项扩产所需的资本开支尚未决定.
东芝决定增产是因为中国在7月1日加强规定.同时,已有越来越多国家明令使用高效能的工业电机.(完)
--编译 李婷仪;审校 程琳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。