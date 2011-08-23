〔日本个股〕东芝将增加销往中国的工业电机产量--日本经济新闻

路透8月23日电--日本经济新闻报导,到2015年,东芝(6502.T)将把销往中国市场的工业电机产量增加为现行水准的五倍.

报称,该公司预计将把位于中国大连及日本旭市的两座工厂月产能从目前的1万台提高至5万台,同时增加低能耗的工业电机产量.