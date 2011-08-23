〔英国个股〕汇丰正在洽谈出售加拿大零售经纪部门--消息人士

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透多伦多8月22日电---直接知悉内情的消息人士表示,汇丰控股(HSBA.L)正在洽谈出售加拿大财富管理部门的可能性,这是该集团改组全球业务的计划之一.
汇丰已经让有意竞购方检视该部门的财务帐册.该零售经纪业务所管理的资金规模约160亿加元(163亿美元).
"如果出售该项业务,价格料在2亿-3亿加元之间,"上述消息人士表示.他未被授权对此事件发言.
加拿大环球邮报(Globe and Mail)周一报导称,该部门所管理的资产约为300亿加元.
汇丰加拿大分支(HSBC Canada)的发言人表示公司对此不予置评,公司也未揭露其加拿大资产的价值.
环球邮报周一引述未具名消息来源报导称,至少已有一个有兴趣的买方正在审视该部门的财务报表,可能很快会有正式协议.
报导称虽然没有指明谁是买方,但据信National Bank of Canada (NA.TO)是其中之一.不过National Bank的发言人不愿置评.
其他可能对汇丰资产有兴趣的买方包括:Richardson GMP (GMP.TO)、Macquarie Private Wealth、Canaccord Genuity (CF.TO)、Desjardins Group.(完)
--编译 李婷仪;审校 沈以文
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。