〔英国个股〕汇丰正在洽谈出售加拿大零售经纪部门--消息人士

路透多伦多8月22日电---直接知悉内情的消息人士表示,汇丰控股(HSBA.L)正在洽谈出售加拿大财富管理部门的可能性,这是该集团改组全球业务的计划之一.

汇丰已经让有意竞购方检视该部门的财务帐册.该零售经纪业务所管理的资金规模约160亿加元(163亿美元).

"如果出售该项业务,价格料在2亿-3亿加元之间,"上述消息人士表示.他未被授权对此事件发言.

加拿大环球邮报(Globe and Mail)周一报导称,该部门所管理的资产约为300亿加元.

汇丰加拿大分支(HSBC Canada)的发言人表示公司对此不予置评,公司也未揭露其加拿大资产的价值.

环球邮报周一引述未具名消息来源报导称,至少已有一个有兴趣的买方正在审视该部门的财务报表,可能很快会有正式协议.

报导称虽然没有指明谁是买方,但据信National Bank of Canada (NA.TO)是其中之一.不过National Bank的发言人不愿置评.

其他可能对汇丰资产有兴趣的买方包括:Richardson GMP (GMP.TO)、Macquarie Private Wealth、Canaccord Genuity (CF.TO)、Desjardins Group.(完)