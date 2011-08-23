《台湾报摘》--工商时报8月23日

* 头版头条:

--TPK宸鸿(3673.TW)近期经理人卖股、与产品杀价竞争传闻不断,周一宸鸿董座江朝瑞特地出面、对业绩挂保证指出,因新客户、新订单挹注,第三季业绩将优于预期,表现可望维持在第二季高档水准.

* 其他:

--惠普(HPQ.N)计画分拆个人电脑(PC)事业部门,对此华硕(2357.TW)执行长沈振来指出,会密切注意惠普动态,但基本上,不管最後是谁入主,也不会改变PC产业竞争激烈的程度,故对此事件持中性看法.

--金融人士透露,长荣海运(2603.TW)将筹组8.2亿美元(约240亿台币)的10年期联贷案,被视为今年第四季最大案,其目前传出利率水准约1%,已成为金融市场瞩目的新焦点.

--为强化海外市场通路布局与积极开拓南亚市场,据了解,中钢(2002.TW)>可望通过投资6,000万美元,首度在印度设立年产量20万公吨左右的电磁钢片退火涂覆产线,以抢攻当地的马达与变压器市场.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.