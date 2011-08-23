《台湾报摘》--工商时报8月23日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--TPK宸鸿(3673.TW)近期经理人卖股、与产品杀价竞争传闻不断,周一宸鸿董座江朝瑞特地出面、对业绩挂保证指出,因新客户、新订单挹注,第三季业绩将优于预期,表现可望维持在第二季高档水准.
* 其他:
--惠普(HPQ.N)计画分拆个人电脑(PC)事业部门,对此华硕(2357.TW)执行长沈振来指出,会密切注意惠普动态,但基本上,不管最後是谁入主,也不会改变PC产业竞争激烈的程度,故对此事件持中性看法.
--金融人士透露,长荣海运(2603.TW)将筹组8.2亿美元(约240亿台币)的10年期联贷案,被视为今年第四季最大案,其目前传出利率水准约1%,已成为金融市场瞩目的新焦点.
--为强化海外市场通路布局与积极开拓南亚市场,据了解,中钢(2002.TW)>可望通过投资6,000万美元,首度在印度设立年产量20万公吨左右的电磁钢片退火涂覆产线,以抢攻当地的马达与变压器市场.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈茜; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。