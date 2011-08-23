《台湾报摘》--经济日报8月23日

* 头版头条:

--TPK宸鸿(3673.TW)董事长江朝瑞昨日宣布上调第三季营收目标,他表示,老客户订单没有减少、新客户订单增加,第三季营收有机会优于第二季,再创历史新高,一扫之前预估季减3%至5%的阴霾.

* 其他:

--全球股市动荡不安,市场对景气信心大减,中华经济研究院院长吴中书昨日表示,这波震荡是景气周期循环的"修正期",投资人应正面看待,不必太过悲观.

--广东东莞制鞋业风声鹤唳,不断传出工厂关闭的消息.调查後发现,东莞鞋企出口一双鞋仅赚20美分(约新台币5.9元),在利润逐渐被削薄的情况下,已经有大批鞋企关闭或搬迁.

--台湾、美国9月起将实施"专利审查高速公路计画"(PPH),只要专利申请人在台、美任一地获得专利,即可返回另一地"插队"审查,预估审查时间可大幅减半.台湾资通讯、半导体等高科技业者将受惠.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.