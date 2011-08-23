《台湾报摘》--经济日报8月23日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--TPK宸鸿(3673.TW)董事长江朝瑞昨日宣布上调第三季营收目标,他表示,老客户订单没有减少、新客户订单增加,第三季营收有机会优于第二季,再创历史新高,一扫之前预估季减3%至5%的阴霾.
* 其他:
--全球股市动荡不安,市场对景气信心大减,中华经济研究院院长吴中书昨日表示,这波震荡是景气周期循环的"修正期",投资人应正面看待,不必太过悲观.
--广东东莞制鞋业风声鹤唳,不断传出工厂关闭的消息.调查後发现,东莞鞋企出口一双鞋仅赚20美分(约新台币5.9元),在利润逐渐被削薄的情况下,已经有大批鞋企关闭或搬迁.
--台湾、美国9月起将实施"专利审查高速公路计画"(PPH),只要专利申请人在台、美任一地获得专利,即可返回另一地"插队"审查,预估审查时间可大幅减半.台湾资通讯、半导体等高科技业者将受惠.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。