〔企业并购〕富仕达试图以回馈股东计画迫使SABMiller提高收购报价

路透墨尔本8月23日电---澳洲富仕达酿酒集团FGL.AX周二试图向敌意收购者SABMiller SAB.L施压,欲使後者提高先前的100亿美元报价.富仕达公布了5亿澳元(5.21亿美元)的资本返利计画,即使该公司正面临获利和市占率下滑的局面.

富仕达计画透过股票回购或者减资向股东返利,希望藉此令SABMiller提高其每股4.90澳元的报价.

不过富仕达也公布第二季获利下滑9%,这一罕见现象反映出啤酒市场不景气,可能削弱富仕达和SABMiller议价的能力.

身为富仕达最大客户的澳洲各大超市大打价格战,令富仕达利润率遭到挤压.此外,消费者支出疲软,从啤酒转向其他饮料、潮湿多雨的夏季冲击市场需求等因素亦令获利承压.富仕达在啤酒市场的占有率也下降.

此前富仕达董事会以明显低估公司价值为由,拒绝SABMiller的收购要约.後来SABMiller于上周直接向股东提出报价.

富仕达股价周一收在4.90澳元,与SABMiller报价一致,显示投资人认为SABMiller大幅提高报价的压力不大.

SABMiller已经筹得125亿美元的收购融资,使其有能力将报价最高提至每股6.12澳元.

目前的报价以未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)来计算,为富仕达预估获利的12.5倍.(完)