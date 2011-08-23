〔台湾金融〕富邦香港获中国央行核准投资银行间债市,为台金融业者首例

路透台北8月23日电---中国人民银行周一公布,包括台湾富邦银行香港分行等五家境外机构,获准进入银行间债券市场.富邦金控(2881.TW)旗下富邦银行香港分行,成为台资银行获准投资中国债券市场的首例.

本次中国人行根据"中国人民银行关于境外人民币清算行等三类机构运用人民币投资银行间债券市场试点有关事宜的通知",除了核准富邦香港分行之外,还有中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)(澳门),中国工商银行马来西亚公司,交通银行(3328.HK)(601328.SS)澳门分行,华侨银行有限公司,也同时准进入银行间债券市场.

分析师认为,富邦金控(2881.TW)在争取进入人民币市场相关业务的脚步较同业为快,这对它未来的获利可能具关键性的影响,对此事多以正面看待.

本地时间09:16富邦金控扬升1.35%报41.15台币,跑赢台股.TWII的升1.22%.富邦金控每股市价也已超越了先前金融股的股王--国泰金(2882.TW),同时间国泰金升0.55%报36.3台币.

中国人民银行金融市场司司长谢多曾在今年3月间撰文表示,展望"十二五"(2011-2015年),在有效防范风险的基础上,将积极稳妥地推动中国债券市场对外开放,推动境外机构投资境内债券市场.[ID:nCN1686739]

这是人行最新一批的核准境外金融机构进入中国银行间债市名单.3月间人行也核准了包括花旗银行(C.N)香港分行、三菱东京日联银行香港子公司等共8家银行,进入银行间债市.[ID:nCN1685813]

去年8月间中国央行称将允许境外人民币清算行等三类机构运用人民币投资银行间债券市场进行试点,试点期间获准机构均可申请进入银行间债券市场进行投资.此举旨在为境外机构依法获得的人民币资金提供一定的保值渠道,以促进跨境贸易人民币结算业务的开展.[ID:nCN1262189](完)

参看详情,可点选中国货币网(here)